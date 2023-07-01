В «Мерседесе» рассказали, где теряют время по сравнению с соперниками

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал результаты пилотов немецкой команды в квалификации Гран-при Австрии.

Льюис Хэмилтон показал пятый результат, а его напарник Джордж Расселл не прошёл в третий сегмент и остался 11-м.

«Мы стремились найти сцепление с трассой на высокой скорости, и в конечно итоге именно в этом мы и проиграли квалификацию. У Джорджа была тяжёлая сессия, он не был уверен в задней части своей машины, чтобы атаковать по-настоящему, и он будет отставать с самого начала. Льюис провёл квалификацию лучше, но машина недостаточно быстра, и пятое место — это всё, чего можно было ожидать. Надеемся, что в гонке результат будет лучше, чем на одном круге, но в субботу будет ещё одна квалификация и есть вероятность дождя. Посмотрим, может быть, нам удастся немного больше в том, что нужно исправить», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».