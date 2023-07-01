Марко — об опасной борьбе гонщиков «Ред Булл»: нам нужно поговорить с Чеко
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что не вполне доволен действиями мексиканского гонщика «быков» Серхио Переса на первом круге спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1. На разгоне после первого поворота Перес выдавил Макса Ферстаппена на обочину, из-за чего голландец мог потерять машину на мокрой траве.
«Всё, что произошло после первого поворота, было необязательным. Нам нужно ещё раз всё это изучить, и нам надо поговорить с Чеко. Возможно, он действительно не видел Макса.
После этого ничего не происходило, потому что Макс просто уехал от него», — приводит слова Марко GPBlog.
Напомним, сам Перес после финиша на втором месте позади Ферстаппена заявил, что не видел своего напарника.
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