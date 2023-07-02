Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Леклер — второй, Перес — третий

На арене «Ред Булл Ринг» завершился Гран-при Австрии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третье место у ещё одного представителя «Ред Булл» Серхио Переса.
Гран-при Австрии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Шарль Леклер («Феррари») +5.155.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +17.188.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +21.377.
5. Ландо Норрис («Макларен») +26.327.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.317.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.196.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +48.403.
9. Пьер Гасли («Альпин») +57.667.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +59.043.
11. Александер Албон («Уильямс») +1:09.767.
12. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
13. Логан Сарджент («Макларен») +1 круг.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.
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