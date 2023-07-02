Марко — о пит-стопе Ферстаппена в концовке: сказали «нет», но его было не переубедить!

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу желания пилота команды Макса Ферстаппена поставить новые шины в конце Гран-при Австрии, чтобы показать быстрейший круг в гонке.

«За пять минут до конца гонки мы уверенно лидировали. Я сразу сказал «нет», но он захотел новые шины — и его было не остановить в этом желании. Теперь он может спать спокойно! Мы обсудили это и дали разрешение, так что никаких проблем нет. Наши бригады механиков всегда проводят пит-стоп за две-две с половиной секунды, а отрыв Макса был достаточно большим.

У нас оставался свежий комплект «софта», так что риска не было. Но эта мысль засела у Макса в голове. А мы хотим, чтобы наши гонщики были счастливы», — приводит слова Марко Racingnews365.