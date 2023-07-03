«Рено» вернётся в «Дакар» в 2025 году, в составе участников заявлен Себастьен Лёб
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Французская компания «Рено» официально объявила о возвращении в престижный ралли-рейд «Дакар» в 2025 году. Автопроизводитель выступит под брендом «Дачия».
В качестве участников заявлены девятикратный чемпион мира по ралли легендарный француз Себастьен Лёб и испанка Кристина Гутьеррес.
«Я очень рад, «Дакар» – моя главная цель, я принимал там участие шесть или семь раз и не единожды оказывался на подиуме, но никогда не становился первым. Итак, я надеюсь побороться за победу», – сказал Лёб на пресс-конференции.
«Дакар»-2023 прошёл с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. Соревнование прошло без российских и белорусских команд, которые не были допущены к международным стартам.
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