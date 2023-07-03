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Оруджев — о жалобах Хэмилтона по радио: кроме раздражения, у команды ничего это не вызовет

Оруджев — о жалобах Хэмилтона по радио: кроме раздражения, у команды ничего это не вызовет
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал эпизод, произошедший между командой «Мерседес» и британцем Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Австрии.

Напомним, Хэмилтон неоднократно заявлял о недовольстве машиной по командному радио, после чего глава команды Тото Вольф попросил его просто управлять машиной.

«Жалобы Хэмилтона по радио? Нет, не понимаю. Они из боксов тебе машину лучше не сделают. Один раз сказать — понятно, ты банально даёшь обратную связь насчёт того, как едет машина. Но жаловаться постоянно — я этого не понимаю. Кроме раздражения, у команды ничего этого не вызовет», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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