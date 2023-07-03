Нарочно ли Перес выдавливал Ферстаппена и нужны ли в Ф-1 штрафы за границы трассы? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австрии Формулы-1, который завершился очередной победой Макса Ферстаппена.

Как быть с границами трассы в Ф-1 на фоне бардака в Австрии?

Сложно сказать. В целом выигрываются на этом тысячные, а штрафуют на секунды. С другой стороны, иногда не замечают. Несколько раз по тысячным/сотым — и вот уже лишняя десятая, а это позиция на решётке, которая и гонку может решить в лучшую сторону. Так что пенализировать надо.

Правы ли гонщики, когда говорят, что их вины нет — мол, из машины не видно белой линии?

Да, линии в целом не видно. Но вот если убрать на том же «Ред Булл Ринге» дурацкий двойной поребрик и сделать гравий как раньше, до гравия вряд ли бы доезжали. Каждый из гонщиков плюс-минус понимает, где он находится, и гравий вряд ли бы цепляли. Моё мнение: надо просто делать поребрик на выходе такой, чтобы на нём не помещалась машина целиком, а за ним шёл гравий. Ошибся и опустил туда колесо — молодец, сам потерял секунду или больше, но уж точно не улучшил своё время на сотую.

Как оцениваете жёсткую борьбу пилотов «Ред Булл» на старте спринта?

Мне показалось, что Чеко случайно выдавил Макса на траву. Как только тот коснулся травы, Перес сразу дёрнулся влево. Ну и я не понял, почему Серхио затормозил перед третьим поворотом так рано. Там была пропасть на торможении! Ну или хотя бы закрыл внутренний радиус. Думаю, даже Макс не понял, почему его сначала выдавили на траву, а потом открыли дверь и пригласили войти.

Сумел ли Перес сильной гонкой «отмазаться» за провал в квалификации?

Нет, конечно. «Ред Булл» может штамповать дубли один за другим, а тут 1-3… Так что, конечно, нет.

Должен ли «Ред Булл» так позволять Ферстаппену рисковать, как с пит-стопом за два круга до финиша?

Почему нет? Такие поступки, наоборот, держат механиков в тонусе. Если они завалят пит-стоп и упустят победу, то это будет их вина. Так что пит-стоп проходит под давлением. А когда долго ездишь в одиночку и обычные пит-стопы уже ничего не решают, то механики начинают легче к ним относиться. Потом, уже во внезапной борьбе, они могут допустить ошибку, а так их держат в тонусе.

«Феррари» не разрешила Сайнсу атаковать Леклера в начале гонки — верное решение или нет? И не стоило ли разделить стратегии гонщиков при VSC?

Думаю, стоило разделить, так как непонятно, какая стратегия была выгоднее. Но стратегам «Феррари», как обычно, виднее лучше всех!

Понимаете ли Хэмилтона, который всю гонку жаловался по радио на поведение машины?

Нет, не понимаю. Они из боксов тебе машину лучше не сделают. Один раз сказать — понятно, ты банально даёшь обратную связь насчёт того, как едет машина. Но жаловаться постоянно — я этого не понимаю. Кроме раздражения, у команды ничего этого не вызовет.

По скорости «Мерседес» и «Астон» не могли угнаться за «Феррари». «Скудерия» теперь станет второй в чемпионате?

Думаю, это специфика Шпильберга. Если в Сильверстоуне опять увидим «Феррари» впереди, то, пожалуй, да, можно ставить их на второе место. Пока думаю, что просто трасса подошла. Австрия отличается очень низким износом резины, что было на руку «Феррари». «Сильверстоун», наоборот, резину ест.

При таком прогрессе «Макларена» можно мечтать о подиуме Норриса?

Ландо опять очень хорош — просто красавец! Подиум? Думаю, может получиться. Если прогресс продолжится, то он точно возможен. Посмотрим, как пройдут следующие гонки.

Цунода очень смело провёл старт гонки, но в итоге сломал крыло. Насколько оправданным был его риск?

На самом деле, Юки просто не повезло на поребрике: переднее колёса излишне подпрыгнули. Это произошло на такой маленькой скорости, так что просто не повезло. Ну а дальше, возможно, сказался недостаток прижима — заблокировался и, чтобы ни в кого не въехать, съездил в гравий.

Вылет Юки Цуноды Фото: Lars Baron/Getty Images

Как вам второе применение в Ф-1 нового формата спринта?

Если честно, не имел возможности посмотреть. При таком формате немного путаешься: то спринт, то шутаут… Я за традиционный уикенд. Шоу и так хватает, а это уже больше на цирк похоже. Да и пилоты не могут нормально подобрать настройки. Спорт на этом заканчивается.

Пилоты Ф-1 продолжают выступать против запрета грелок шин. Они правы, что для машин Ф-1 это слишком опасно?

Да, гонщики правы. Сами представьте: у вас 1000 «лошадок», машина весом меньше тонны. А вы на льду без шиповок и липучек. Именно такие ощущения от холодной резины.