Вольф объяснил своё обращение к Хэмилтону по радио после неоднократных жалоб британца
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф объяснил свой короткий разговор по командному радио с британцем Льюисом Хэмилтоном, состоявшийся во время гонки Гран-при Австрии.
Напомним, Хэмилтон неоднократно выказывал недовольство машиной, после чего Вольф сказал ему: «Льюис, машина плохая, мы знаем это. Пожалуйста, просто управляй ей».
«Это только в интересах пилотов и команды. Порой бывают моменты, когда вам нужно привнести спокойствие.
У нас было немало разговоров о пределах трассы и о том, соблюдаются они или нет. Я хотел быть уверенным, что мы делаем всё возможное для того, чтобы выжать из машины максимум и заставить её работать», – приводит слова Вольфа ESPN.
Ранее Ландо Норрис выступил за пересмотр штрафа Хэмилтона в Австрии.
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