Норрис: тот факт, что тебя штрафуют из-за «природы» в середине поворота, мерзок

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о правиле, запрещающим превышать лимиты трассы. Ряд гонщиков получил множественные штрафы за нарушение этого правила в прошлый уик-энд.

Отметим, что Норрис давал комментарий до того, как Льюис Хэмилтон получил второй штраф после гонки.

«Если ты заезжаешь слишком далеко, то получаешь штраф, но Льюису почему-то не выписали такового. Так что я немного сбит с толку.

Гонщикам трудно избежать нарушений правил трассы на поворотах, подобным последним двум на Red Bull Ring. Чтобы опережать более быстрый болид, у которого есть регулируемое заднее антикрыло, ты должен нагонять соперника каждый поворот. Щелчок, ветер меняется направление, и вдруг через поворот ты можешь оказаться за пределами трассы. Так что тот факт, что тебя штрафуют из-за, скажем, «природы» в середине поворота, немного мерзок. Это очень сложно.

И это легко понять. Конечно, со стороны это заставляет нас выглядеть немного глупо, но это тоже жизнь. Таковы правила. Мы должны следовать им», — приводит слова Норриса RaceFans.