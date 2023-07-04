Норрис: тот факт, что тебя штрафуют из-за «природы» в середине поворота, мерзок

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о правиле, запрещающим превышать лимиты трассы. Ряд гонщиков получил множественные штрафы за нарушение этого правила в прошлый уик-энд.
Отметим, что Норрис давал комментарий до того, как Льюис Хэмилтон получил второй штраф после гонки.
«Если ты заезжаешь слишком далеко, то получаешь штраф, но Льюису почему-то не выписали такового. Так что я немного сбит с толку.
Гонщикам трудно избежать нарушений правил трассы на поворотах, подобным последним двум на Red Bull Ring. Чтобы опережать более быстрый болид, у которого есть регулируемое заднее антикрыло, ты должен нагонять соперника каждый поворот. Щелчок, ветер меняется направление, и вдруг через поворот ты можешь оказаться за пределами трассы. Так что тот факт, что тебя штрафуют из-за, скажем, «природы» в середине поворота, немного мерзок. Это очень сложно.
И это легко понять. Конечно, со стороны это заставляет нас выглядеть немного глупо, но это тоже жизнь. Таковы правила. Мы должны следовать им», — приводит слова Норриса RaceFans.
- 4 июля 2023
-
20:04
-
19:43
-
19:40
-
18:25
-
18:01
-
16:45
-
16:22
-
16:04
-
15:40
-
14:32
-
13:21
-
12:08
-
11:01
-
10:09
-
00:26
- 3 июля 2023
-
23:32
-
22:51
-
20:41
-
20:30
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:35
-
18:10
-
17:36
-
16:15
-
16:03
-
15:41
-
15:13
-
14:41
-
14:34
-
14:14
-
13:43
-
13:27