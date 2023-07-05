«Астон Мартин» показал спецливрею на ГП Великобритании в честь контракта с новым спонсором

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о сотрудничестве с новым спонсором — Valvoline. В честь этого команда представила новую ливрею на Гран-при Великобритании.

Стоит отметить, что Valvoline принадлежит стратегическому партнёру «Астон Мартин» Aramco.

«Команда «Астон Мартин» и Valvoline Global будут тесно сотрудничать в разработке продуктов Valvoline, которые повысят производительность и успех команды.

Будучи одним из первых спонсоров автоспорта и создателем первого в истории гоночного масла, бренд Valvoline всегда предлагал инновационные продукты и решения для гоночных трасс. Кроме того, команда AMF1 и Valvoline Global, обладая более чем 250-летним опытом и наследием, разделяют общую страсть к изобретениям, вызовам и победам — на трассе и за её пределами», — говорится в релизе «Астон Мартин».