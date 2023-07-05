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Монтойя: круто, если Ферстаппен будет побеждать во всех гонках подряд, так он заткнёт всех

Монтойя: круто, если Ферстаппен будет побеждать во всех гонках подряд, так он заткнёт всех
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о доминировании пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Я считаю, мы должны признаться в том, что Макс Ферстаппен победит [в чемпионате]. Круто, если он будет побеждать во всех гонках подряд. Тогда он действительно всех заткнёт», – приводит слова Монтойи Vegas Insider.

После девяти Гран-при Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов, опережая на 81 очко напарника Серхио Переса.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 229 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 148.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 131.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 106.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 82.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 72.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 72.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.
10. Ландо Норрис («Макларен») — 26.

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