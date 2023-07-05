Монтойя: круто, если Ферстаппен будет побеждать во всех гонках подряд, так он заткнёт всех

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о доминировании пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Я считаю, мы должны признаться в том, что Макс Ферстаппен победит [в чемпионате]. Круто, если он будет побеждать во всех гонках подряд. Тогда он действительно всех заткнёт», – приводит слова Монтойи Vegas Insider.

После девяти Гран-при Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов, опережая на 81 очко напарника Серхио Переса.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 229 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 148.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 131.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 106.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 82.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 72.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 72.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

10. Ландо Норрис («Макларен») — 26.