«Мерседес» рассказал о важном обновлении на Гран-при Великобритании

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о важном обновлении, которое команда представит на грядущем Гран-при Великобритании.

«Это фантастический ивент, и мы с нетерпением его ожидаем. Команда базируется очень близко к трассе, за нас выступают два британских гонщика, так что поддержка, как и всегда, будет феноменальной, нам нравится туда приезжать.

У нас есть обновления для машины, новое переднее антикрыло, которое мы представим и которое, как мы надеемся, продвинет нас немного ближе к началу стартовой решётки. Помимо этого, мы надеемся, что трасса в Сильверстоуне подойдёт машине больше, чем австрийский трек», – приводит слова Шовлина PlanetF1.

Напомним, Гран-при Великобритании пройдёт с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.