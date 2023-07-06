ФИА нашла решение проблем с нарушением границ трассы на «Ред Булл Ринге»

Международная автомобильная федерация уже приняла меры для того, чтобы избежать повторения скандальной ситуации на трассе «Ред Булл Ринг». На Гран-при Австрии 2023 года результаты гонки изменили через пять часов после финиша из-за многочисленных штрафов за несоблюдение границ трассы. Гоночная дирекция и судьи не успели выдать все штрафы во время гонки из-за слишком большого числа нарушений.
По информации Auto Motor und Sport, ФИА уже согласовала появление гравийных зон вылета в двух заключительных поворотах «Ред Булл Ринга» — девятом и десятом. Именно там пилоты в основном нарушали правила.
Ранее считалось, что гравий в этих поворотах отсутствует по просьбам MotoGP, так как нежелателен для мотогонок. Однако в ответ на запрос ФИА представители MotoGP заявили, что вовсе не против появления гравийных зон вылета как в этих поворотах, так и даже в некоторых других. При этом асфальтовые зоны были предпочтительнее для райдеров младших классов Moto2 и Moto3, которые чаще допускают ошибки и могут застрять в гравии.
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