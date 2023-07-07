Цунода высказался о будущем де Вриса в «Альфа Таури»

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поддержал своего товарища по команде Ника де Вриса, который, как сообщалось ранее, рискует потерять место в команде.
«Я думаю, он достаточно опытен. Когда я приходил в Формулу-1, то совершенно не знал, чего ожидать. Но Ник знает, как стать лучше. Его предыдущие достижения во многих категориях говорят об этом, так что с ним всё должно быть в порядке», — приводит слова Цуноды Total-Motorsport.
Ранее сообщалось, что на место де Вриса может прийти звёздный пилот IndyCar, чемпион серии сезона-2021 Алекс Палоу. Занять место Ника он может после окончания сезона IndyCar в сентябре. Сообщалось также, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высоко его ценит.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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