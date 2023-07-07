Зак Браун раскрыл планы «Макларена» на Алекса Палоу до конца сезона

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о выступлениях испанского гонщика Алекса Палоу в серии IndyCar, а также отметил, что гонщик не будет участвовать в тестах до окончания сезона в IndyCar. Палоу является тестовым пилотом «Макларена».

«Алекс был очень впечатляющим в серии IndyCar. Там очень жёсткая конкуренция. То, что он выиграл столько гонок и в каком стиле он это сделал, очень впечатляет.

Он наш резервный пилот и присоединится к нам снова в конце года для участия в оставшихся гонках Формулы-1, так что он определённо сильный талант», — приводит слова Брауна Motorsport.

26-летний Алекс Палоу является лидером общего зачёта пилотов в текущем сезоне гоночной серии IndyCar. Ранее Палоу принял участие в нескольких тестовых заездах за рулём болида «Макларена».

Также Палоу считается одним из претендентов на роль пилота в команде «Альфа Таури» на следующий сезон.