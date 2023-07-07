Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун раскрыл планы «Макларена» на Алекса Палоу до конца сезона

Зак Браун раскрыл планы «Макларена» на Алекса Палоу до конца сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о выступлениях испанского гонщика Алекса Палоу в серии IndyCar, а также отметил, что гонщик не будет участвовать в тестах до окончания сезона в IndyCar. Палоу является тестовым пилотом «Макларена».

«Алекс был очень впечатляющим в серии IndyCar. Там очень жёсткая конкуренция. То, что он выиграл столько гонок и в каком стиле он это сделал, очень впечатляет.

Он наш резервный пилот и присоединится к нам снова в конце года для участия в оставшихся гонках Формулы-1, так что он определённо сильный талант», — приводит слова Брауна Motorsport.

26-летний Алекс Палоу является лидером общего зачёта пилотов в текущем сезоне гоночной серии IndyCar. Ранее Палоу принял участие в нескольких тестовых заездах за рулём болида «Макларена».

Также Палоу считается одним из претендентов на роль пилота в команде «Альфа Таури» на следующий сезон.

Материалы по теме
Зак Браун: наша борьба с «Альпин» продолжается, у нас нет права на ошибку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023