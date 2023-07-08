Лоуренс Стролл рассказал, как новая база поможет «Астон Мартин» в ближайшие годы

Исполнительный председатель совета директоров «Астон Мартин» Лоуренс Стролл рассказал о новом кампусе, который был открыт на базе команды в Сильверстоуне. В здании будет размещаться штаб-квартира коллектива.
«Наш новый технологический кампус построен вокруг наших сотрудников. Он улучшит проектирование, производство и эксплуатацию машин для побед в гонках Формулы-1. Также это самый экологичный кампус, который когда-либо видел этот спорт. Наш новый дом — это смелое заявление о том, как «Астон Мартин» будет работать в ближайшие годы. Премиум, ультрароскошная среда, соответствующая бренду. Мы хотим, чтобы это было удивительное место, дающее нашим коллегам, партнерам и посетителям ощущение комфорта, творчества и гордости», — приводит GP Fans слова Стролла.
В Кубке конструкторов сезона-2023 «Астон Мартин» находится на третьей позиции со 175 очками. Выше расположены «Ред Булл» с 377 баллами и «Мерседес» со 178.
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