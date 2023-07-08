Леклер — лучший на третьей практике ГП Великобритании. Албон — второй, Алонсо — третий

Завершилась третья тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1 на трассе в Сильверстоуне (Великобритания). Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Отметим, что лидер чемпионата Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал восьмой результат. Гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу не проехал ни одного быстрого круга из-за проблем с генератором MGU-H. В середине тренировочной сессии пошёл дождь.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27,419
2. Александер Албон («Уильямс») +0,173
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,365
4. Пьер Гасли («Альпин») +0,474
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,529
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,545
7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,732
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,847
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,865
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,918
11. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,085
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,144
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,201
14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,485
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,788
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,814
17. Оскар Пиастри («Макларен») +2,018
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,167
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,171
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — нет времени.
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