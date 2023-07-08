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Леклер — лучший на третьей практике ГП Великобритании. Албон — второй, Алонсо — третий

Завершилась третья тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1 на трассе в Сильверстоуне (Великобритания). Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Отметим, что лидер чемпионата Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал восьмой результат. Гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу не проехал ни одного быстрого круга из-за проблем с генератором MGU-H. В середине тренировочной сессии пошёл дождь.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27,419

2. Александер Албон («Уильямс») +0,173

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,365

4. Пьер Гасли («Альпин») +0,474

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,529

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,545

7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,732

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,847

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,865

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,918

11. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,085

12. Ландо Норрис («Макларен») +1,144

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,201

14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,485

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,788

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,814

17. Оскар Пиастри («Макларен») +2,018

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,167

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,171

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — нет времени.