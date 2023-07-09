Экипажу Сотникова помогли пожарные после финиша 3-го этапа «Шёлкового пути»

Механик экипажа №300 Ильгиз Ахметзянов рассказал в деталях о случившемся инциденте с грузовиком «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова на третьем этапе ралли «Шёлковый путь».

«В одном из бродов поймали камни – ими повредило лопасти вентилятора. Двигатель охлаждался уже не так хорошо, поэтому вынуждены были сбросить скорость. Хорошо, что успели вовремя финишировать, попросили пожарных облить двигатель водой ради безопасности. Останавливаться на трассе смысла не было – на ремонт ушло бы больше времени. Приведём машину в порядок уже на бивуаке», — приводит слова Ахметзянова пресс-служба «КАМАЗа».

Нехватка обдува и перегревающийся двигатель повлияли на скорость и итоговое время Сотникова. Он финишировал на третьем этапе на четвёртом месте, отстав от лидера на 14 секунд.