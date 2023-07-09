Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании, два пилота «Макларена» — в четвёрке

На автодроме Сильверстоуна завершился Гран-при Великобритании Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третье место у представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британцу помог выезд на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссена: за счёт сэкономленного на пит-стопе времени Хэмилтон оказался впереди ещё одного представителя «Макларена» Оскара Пиастри.

Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +3.798.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.783.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +7.776

5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.206.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +12.882.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.193.

8. Александер Албон («Уильямс») +17.878.

9. Шарль Леклер («Феррари») +18.689.

10. Карлос Сайнс («Феррари») +19.448.

11. Логан Сарджент («Уильямс») +23.632.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.830.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.663.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +27.483.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.820.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +31.225.

17. Ник де Врис («Альфа Таури») +33.128.

18. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл

20. Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.

Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1: