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Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании, два пилота «Макларена» — в четвёрке

Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании, два пилота «Макларена» — в четвёрке
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На автодроме Сильверстоуна завершился Гран-при Великобритании Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третье место у представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британцу помог выезд на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссена: за счёт сэкономленного на пит-стопе времени Хэмилтон оказался впереди ещё одного представителя «Макларена» Оскара Пиастри.

Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3.798.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.783.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +7.776
5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.206.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +12.882.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.193.
8. Александер Албон («Уильямс») +17.878.
9. Шарль Леклер («Феррари») +18.689.
10. Карлос Сайнс («Феррари») +19.448.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +23.632.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.830.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.663.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +27.483.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.820.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +31.225.
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +33.128.
18. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл
20. Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.

Формула-1 2023. Этап 11, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
09 июля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:25:16.938
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.798
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+6.783

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