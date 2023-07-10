Хорнер предоставил важную информацию о будущем Риккардо в «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не планирует возвращать Даниэля Риккардо в состав основных пилотов.

«Возвращение Риккардо в состав основных пилотов? Это не то, что мы планируем, это точно. Было правильно дать ему возможность в этом году остаться в команде и удержать его в спорте. Думаю, что для спорта было бы потерей, если бы он просто исчез.

Я не узнавал Даниэля последние пару лет, так что мне будет очень интересно посмотреть, какую работу он проделает во вторник на тестах.

Это важный тест для «Пирелли», но также будет здорово увидеть его снова в машине «Ред Булл» и посмотреть, на что он способен. В каком он состоянии, как в плане темпа, так и ментально, физически, а также получить его отзывы об этой машине. Думаю, что это хорошая возможность для него вернуться за руль машины, которая только что выиграла Гран-при Великобритании», — приводит слова Хорнера Planetf1.