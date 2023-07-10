«Ты это заслужил!» Расселл поздравил Норриса с подиумом на ГП Великобритании

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл обратился к соотечественнику Ландо Норрису из «Макларена», поздравив его со вторым местом в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся вчера, 9 июля, в Сильверстоуне.
«Ландо, отличная работа, приятель, ты это заслужил! Пятое место сегодня после неудачного сейфти-кара, но здорово видеть двух британцев на подиуме, да и в целом хороший командный результат. Спасибо всем за поддержку, это было невероятно», – написал Расселл в социальных сетях.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720.
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241.
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372.
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416.
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428.
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435.
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491.
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810.
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939.
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969.
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