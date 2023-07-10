Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс — о ГП Великобритании: машина безопасности появилась в самый неподходящий момент

Сайнс — о ГП Великобритании: машина безопасности появилась в самый неподходящий момент
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о выступлении на Гран-при Великобритании, где он показал десятый результат. Его товарищ по команде Шарль Леклер был девятым. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Поначалу мы были не такими быстрыми, как ожидали. «Макларен» был просто быстрее нас, как и «Мерседес». Честно говоря, я был доволен своей гонкой. На шинах «медиум» я в итоге продержался дольше, чем планировал, а на «харде» был быстр и смог пробиться вперёд. Однако затем, в самый неподходящий для меня момент, появилась машина безопасности. У меня больше не оставалось ни свежего «медиума», ни свежего комплекта «софта». Мы рисковали остаться на «харде», но не получилось», – приводит слова Сайнса Speedweek.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Ай да «Макларен»! Суперскорость легендарной команды затмила рекорд «Ред Булл»
Ай да «Макларен»! Суперскорость легендарной команды затмила рекорд «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023