Сайнс — о ГП Великобритании: машина безопасности появилась в самый неподходящий момент

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о выступлении на Гран-при Великобритании, где он показал десятый результат. Его товарищ по команде Шарль Леклер был девятым. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Поначалу мы были не такими быстрыми, как ожидали. «Макларен» был просто быстрее нас, как и «Мерседес». Честно говоря, я был доволен своей гонкой. На шинах «медиум» я в итоге продержался дольше, чем планировал, а на «харде» был быстр и смог пробиться вперёд. Однако затем, в самый неподходящий для меня момент, появилась машина безопасности. У меня больше не оставалось ни свежего «медиума», ни свежего комплекта «софта». Мы рисковали остаться на «харде», но не получилось», – приводит слова Сайнса Speedweek.

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