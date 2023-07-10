Оруджев раскритиковал Магнуссена за его действия в момент схода в гонке

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о пилоте «Хааса» Кевине Магнуссене, который был вынужден завершить Гран-при Великобритании после возгорания двигателя. После этого на трассу выехала машина безопасности.

«В ситуации с сейфти-каром отмечу Магнуссена. Молодец, отлично припарковал машину. Мог бы встать поперёк трассы, чтобы маршалы потратили ещё чуть больше времени. Почему не докатиться до места, где есть пост маршалов, только ему известно. Мотор уже всё равно умер – докатись и не ломай гонку людям», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент Магнуссен занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе два очка.

Кевин Магнуссен показал шлем на новый сезон: