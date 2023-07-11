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The Telegraph: Хельмут Марко встретился с агентом Ландо Норриса

The Telegraph: Хельмут Марко встретился с агентом Ландо Норриса
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко встретился с агентом Марком Берриманом, представляющим в том числе интересы пилота «Макларена» Ландо Норриса, перед гонкой Гран-при Великобритании, которая прошла 9 июля в Сильверстоуне (Великобритания), сообщает The Telegraph.

По информации источника, Марко и Берриман встретились и обстоятельно поговорили о чём-то наедине. Сообщается, что одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, могла быть карьера 23-летнего Ландо Норриса, добившегося значительного прогресса в последние годы. На фоне растущих слухов о будущем Серхио Переса, чей контракт с «Ред Булл» истекает в конце следующего сезона, кандидатура Норриса может быть рассмотрена в качестве варианта на замену мексиканскому гонщику.

Ландо Норрис финишировал вторым на Гран-при Великобритании, впервые в текущем сезоне попав на подиум.

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