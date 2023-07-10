Норрис: Пиастри не активизировался в Сильверстоуне, он был хорош весь сезон

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о напарнике Оскаре Пиастри, ставшем четвёртым на Гран-при Великобритании в свой дебютный год в «Королевских гонках».

«По правде сказать, я сочувствую ему. Он оказался бы на подиуме, если бы всё пошло по плану и не было бы машины безопасности. Обидно, он заслужил свой первый подиум в Формуле-1. Было бы потрясающе вместе отпраздновать 60-летие команды и новую ливрею.

Он был в отличной форме на протяжении всего уикенда. Он очень сильно давил на меня, и это хорошо, поскольку наш командный уровень стал выше. Оскар был хорош весь сезон, он не активизировался в Сильверстоуне и стал сильным. Он был хорош с первого дня», – приводит слова Норриса издание The Race.