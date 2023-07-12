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Глава «Феррари» Вассёр назвал фактор, который мешал команде во время ГП Великобритании

Глава «Феррари» Вассёр назвал фактор, который мешал команде во время ГП Великобритании
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о факторе, который помешал его команде во время гонки Гран-при Великобритании.

«Сильный ветер повлиял на наше выступление. Это было то же самое, что в Майами, но мы смогли показать лучший результат, чем в Майами.

Мы сосредоточены на работе над этим вопросом, чтобы машина была более стабильной. Похоже, что нам было труднее, чем некоторым другим, когда мы были в DRS-поезде, но это всё ещё характерная черта машины.

Подойдёт ли трасса Гран-при Венгрии для болидов «Феррари»? На бумаге — да. Дело не только в том, подходит ли комплект установок к трассе. Настройки, которые вы проводите, подготовка к уикенду, пятничная тренировка — всё это имеет ключевое значение. Вероятно, это будет ещё более важно в Будапеште, потому что там так трудно обгонять», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

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