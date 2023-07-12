«Это забавно». Монтойя иронично отреагировал на призыв Хэмилтона обновить правила
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя прокомментировал призыв семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона изменить регламент.
Напомним, на Гран-при Австрии Хэмилтон предложил ФИА рассмотреть возможность обновления правил, чтобы запретить командам работать над машинами следующего года до определённой даты и остановить доминирование «Ред Булл».
«Это забавно, потому что Льюис продолжает говорить о несправедливости. Он уже сейчас предсказывает, что Макс победит в следующем году, но вспомните о его периоде доминирования. Что было причиной – гонщик или машина? Все радовались за него, когда он доминировал», – приводит слова Монтойи MyBettingSites.
Ранее глава ФИА негативно отреагировал на предложение Хэмилтона обновить правила.
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