В «Мерседесе» объяснили решение Хэмилтона выбрать мягкие шины на ГП Великобритании

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон объяснил, почему пилот команды Льюис Хэмилтон выбрал комплект мягких шин для финишного отрезка Гран-при Великобритании.
«Несколько других пилотов выбрали жёсткие шины, но Льюис выбрал мягкие. Мы знали, что сможем проехать на мягких шинах достаточное количество кругов в хорошем темпе — Джордж только что продемонстрировал нам это на машине, работающей с полным баком в начале гонки, идущей в приличном темпе с хорошим износом шин и хорошими характеристиками.
Но что более важно, мы знаем, что Сильверстоун — сложная трасса для обгона — большая, быстрая, плавная трасса, но прямые на самом деле не такие длинные, а эффект DRS-поезда не так значителен, так что у вас не так много шансов на обгон там.
Чтобы добиться успеха, нужно иметь хорошую скорость, поэтому мы посчитали, что лучшая возможность проскочить мимо Норриса была у нас на этапе прогрева шин, как только въедет машина безопасности, а затем все попытаются как можно быстрее выйти на максимальные рабочие характеристики техники», — приводит слова Эллисона RacingNews365.
- 12 июля 2023
-
19:14
-
18:52
-
17:46
-
17:41
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:07
-
15:10
-
14:57
-
14:32
-
14:13
-
13:58
-
13:44
-
13:24
-
12:36
-
12:00
-
11:52
-
10:41
-
09:59
-
09:37
- 11 июля 2023
-
23:28
-
23:06
-
22:42
-
21:59
-
20:42
-
20:09
-
19:50
-
19:13
-
18:44
-
18:31
-
17:50
-
17:47
-
17:38
-
17:00