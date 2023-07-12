В «Мерседесе» объяснили решение Хэмилтона выбрать мягкие шины на ГП Великобритании

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон объяснил, почему пилот команды Льюис Хэмилтон выбрал комплект мягких шин для финишного отрезка Гран-при Великобритании.

«Несколько других пилотов выбрали жёсткие шины, но Льюис выбрал мягкие. Мы знали, что сможем проехать на мягких шинах достаточное количество кругов в хорошем темпе — Джордж только что продемонстрировал нам это на машине, работающей с полным баком в начале гонки, идущей в приличном темпе с хорошим износом шин и хорошими характеристиками.

Но что более важно, мы знаем, что Сильверстоун — сложная трасса для обгона — большая, быстрая, плавная трасса, но прямые на самом деле не такие длинные, а эффект DRS-поезда не так значителен, так что у вас не так много шансов на обгон там.

Чтобы добиться успеха, нужно иметь хорошую скорость, поэтому мы посчитали, что лучшая возможность проскочить мимо Норриса была у нас на этапе прогрева шин, как только въедет машина безопасности, а затем все попытаются как можно быстрее выйти на максимальные рабочие характеристики техники», — приводит слова Эллисона RacingNews365.