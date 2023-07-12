Хорнер ответил, стала ли машина «Макларена» похожа на «Ред Булл» после обновлений

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об обновлениях команды «Макларен», представленных на Гран-при Австрии и Великобритании, которые некоторые посчитали копированием австрийского коллектива.

«Это очень похожая концепция. Я рассмотрел машину на стартовой решётке. Впервые в нынешнем году мы действительно увидели это, философия, позаимствованная «Маклареном», очень похожа. Они выбрали аналогичный путь, и это лестно, не так ли?

Это неминуемо произошло бы. Когда у вас есть машина, похожая на нашу, вполне логично, что вы будете подражать, как и другие команды. Выступление «Макларена» в Сильверстоуне было очень сильным, посмотрим, как они будут смотреться в следующих гонках», – приводит слова Хорнера Motorsport.