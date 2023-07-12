В «Макларене» рассказали, в чём Пиастри был примером для Норриса на ГП Великобритании

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об успешном выступлении пилота команды Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании, где он финишировал четвёртым.

«Выступление Оскара просто выдающееся, и, подумать только, он новичок.

Уже на тренировках он сразу стал показывать отличную скорость. На некоторых поворотах он был хорошим примером для Ландо. В последнем повороте в Барселоне он был быстр, и здесь в некоторых скоростных поворотах Оскар снова был очень быстр.

Конкуренция между гонщиками? Это обеспечивает некоторую синергию между гонщиками, потому что оба могут видеть, где они могут улучшить друг друга, и это повышает их производительность. Таким образом, дело не только в наших впечатлениях, но и в чистой выгоде от наличия двух конкурентоспособных пилотов, они оба могут извлечь выгоду из этого», — приводит слова Стеллы RacingNews365.