Инсайдер: Албон отказался от возвращения в программу «Ред Булл»

Инсайдер и журналист Формулы-1 Якбек Лопес сообщил о том, что пилот «Уильямса» Александер Албон отказался от возвращения в программу «Ред Булл».
«Мы узнаём очень интересные вещи, которые позволяют нам быть в курсе всего, что происходит в «Ред Булл». Стало известно, что Алекс Албон получил предложение вернуться в программу «Ред Булл» и ответил отказом.
Никогда ещё бывший гонщик академии «Ред Булл» не отказывался от участия в Формуле-1, восхитительное решение Алекса Албона. Он показал всю свою уверенность в себе. Вероятно, интерес, проявленный к нему другими командами, тоже помог», — написал Лопес в социальных сетях.
В последнее время в СМИ стали появляться разговоры о том, что в «Ред Булл» раздумывают о перспективах возвращения Албона в свете неудачных выступлений мексиканца Серхио Переса, который уже пятый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент квалификации (16-й).
Албон уже выступал в составе «Ред Булл» с 2019 по 2020 год. В текущем сезоне Формулы-1 Албон занимает 13-ю строчку в общем зачёте пилотов, набрав 11 очков.
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