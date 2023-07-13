«Ламборгини» представила гиперкар, на котором будет выступать Даниил Квят

Команда «Ламборгини» в социальных сетях показала фотографию нового гиперкара. В 2024 году эта машина дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а её пилотом будет россиянин Даниил Квят.
«Окунитесь в будущее скорости с нашим гибридным чудом — Lamborghini SC63. Шедевр, посвящённый выносливости, инновациям и неукротимому духу. Приготовьтесь, ведь мы выходим за рамки гонок», — говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, в апреле стало известно, что Квят подписал контракт с «Ламборгини», он будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. В этом году россиянин примет участие в тестах нового прототипа.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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