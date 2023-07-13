Норрис рассказал, в каком аспекте болид «Макларена» по-прежнему ужасен
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу слабых сторон болида своей команды.
«В Сильверстоуне я был первый в первой и второй квалификации и был в 0,2 секунды, чтобы завоевать поул. Просто безумие. Но у нас плохая машина и, я бы сказал, даже очень плохая в медленных поворотах. Управлять ею очень сложно.
Так что в ближайшее время во время выступлений на некоторых трассах люди будут удивляться, почему я вдруг опять скатился ниже.
Думаю, очевидно, что мы добились некоторых улучшений, и высокая скорость — это одна из наших сильных сторон. Что же касается наших слабых сторон, то, к сожалению, мы никуда в этом плане не продвинулись», — приводит слова Норриса GrandPX.news.
Комментарии
- 13 июля 2023
-
16:45
-
16:21
-
15:12
-
14:56
-
13:25
-
13:12
-
12:45
-
11:28
-
11:02
-
09:54
-
00:39
- 12 июля 2023
-
23:41
-
23:39
-
22:17
-
22:00
-
21:49
-
21:36
-
21:01
-
20:41
-
20:00
-
19:14
-
18:52
-
17:46
-
17:41
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:07
-
15:10
-
14:57
-
14:32
-
14:13
-
13:58
-
13:44
-
13:24
Партнерский контент