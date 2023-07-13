Норрис рассказал, в каком аспекте болид «Макларена» по-прежнему ужасен

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу слабых сторон болида своей команды.

«В Сильверстоуне я был первый в первой и второй квалификации и был в 0,2 секунды, чтобы завоевать поул. Просто безумие. Но у нас плохая машина и, я бы сказал, даже очень плохая в медленных поворотах. Управлять ею очень сложно.

Так что в ближайшее время во время выступлений на некоторых трассах люди будут удивляться, почему я вдруг опять скатился ниже.

Думаю, очевидно, что мы добились некоторых улучшений, и высокая скорость — это одна из наших сильных сторон. Что же касается наших слабых сторон, то, к сожалению, мы никуда в этом плане не продвинулись», — приводит слова Норриса GrandPX.news.