«Огонь!» Даниил Квят — о гиперкаре «Ламборгини», который он будет пилотировать в 2024 году

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где оценил гиперкар команды «Ламборгини», который он будет пилотировать в 2024 году, когда дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

«Автомобиль 2024 года – огонь. Не могу дождаться, чтобы поскорее начать! Что думаете по этому поводу?» — написал Квят.

Фото: Lamborghini Squadra Corse

Фото: Lamborghini Squadra Corse

Фото: Lamborghini Squadra Corse

Напомним, в апреле стало известно, что Даниил подписал контракт с «Ламборгини». Квят будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. В этом году россиянин примет участие в тестах нового прототипа.

Даниил Квят провёл очередную тренировку по боксу: