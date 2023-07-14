Петров оценил действия Норриса при борьбе с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании

Бывший российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Великобритании, где он показал второй результат. Победителем этапа в Сильверстоуне стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
«Герой, конечно, пилот «Макларена» Ландо Норрис, который отлично квалифицировался, хорошо стартовал. Был один вопрос — не нужно ли было Ландо закрывать траекторию, когда Макс Ферстаппен его обгонял? В связи с этим расскажу одну историю, которая произошла со мной в Германии.
Шла борьба с Дженсоном Баттоном. На протяжении 10-12 кругов я постоянно оборонялся. Но в это время сзади к нам подъезжали другие машины — а мы в борьбе между собой стирали колёса. Тогда «Макларен» ехал гораздо быстрее наших машин, и нужно было просто пропустить Дженсона, постаравшись потом удержаться за ним. А там уж будь что будет.
Поэтому в данной ситуации Ландо правильно поступил. В начале гонки не стал обороняться от Макса — зная, что у Макса самая быстрая машина. А вот когда был рестарт после машины безопасности, Ландо отбивал атаки Хэмилтона. И это тоже было правильным действием — ведь уже прошло больше половины гонки. В итоге Ландо сохранил второе место и получил звание лучшего пилота этой гонки», — приводит слова Виталия Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».
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