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Петров оценил действия Норриса при борьбе с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании

Петров оценил действия Норриса при борьбе с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании
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Бывший российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Великобритании, где он показал второй результат. Победителем этапа в Сильверстоуне стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

«Герой, конечно, пилот «Макларена» Ландо Норрис, который отлично квалифицировался, хорошо стартовал. Был один вопрос — не нужно ли было Ландо закрывать траекторию, когда Макс Ферстаппен его обгонял? В связи с этим расскажу одну историю, которая произошла со мной в Германии.

Шла борьба с Дженсоном Баттоном. На протяжении 10-12 кругов я постоянно оборонялся. Но в это время сзади к нам подъезжали другие машины — а мы в борьбе между собой стирали колёса. Тогда «Макларен» ехал гораздо быстрее наших машин, и нужно было просто пропустить Дженсона, постаравшись потом удержаться за ним. А там уж будь что будет.

Поэтому в данной ситуации Ландо правильно поступил. В начале гонки не стал обороняться от Макса — зная, что у Макса самая быстрая машина. А вот когда был рестарт после машины безопасности, Ландо отбивал атаки Хэмилтона. И это тоже было правильным действием — ведь уже прошло больше половины гонки. В итоге Ландо сохранил второе место и получил звание лучшего пилота этой гонки», — приводит слова Виталия Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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