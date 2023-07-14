Виталий Петров: с «Феррари» вообще что-то странное происходит

Бывший российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением о выступлении «Макларена» и «Феррари» на Гран-при Великобритании. Напомним, пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри в Сильверстоуне показали второй и четвёртый результат, а гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс были девятым и десятым соответственно.
«Макларен» ехал медленно – а тут вдруг взял и поехал очень быстро. Возможно, какие-то новинки сыграли роль — может быть, что-то ещё. Сейчас ответить на этот вопрос невозможно. Наверное, всех удивила низкая скорость «Феррари» — возможно, они и с тактикой опять накрутили. С «Феррари» вообще что-то странное происходит. Может быть, они уже переключились на следующий год. Показывать такую скорость и быть еле-еле в топ-10… Болельщиков «Феррари», думаю, это совсем не устраивает. Но здесь никто не скажет всю правду. Продолжают они делать новинки или нет, мы этого не знаем», — приводит слова Виталия Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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