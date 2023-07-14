В «КАМАЗ-мастер» рассказали, что помешало Каргинову отыграть время у Вязовича

Андрей Каргинов, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», прокомментировал выступление на восьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь».

Каргинов с самого начала этапа взял высокий темп и стремительно отыгрывал отставание от экипажа команды «МАЗ» под руководством Сергея Вязовича, но на финишном отрезке этапа грузовик Каргинова испытал проблемы с коробкой передач. По итогам этапа Каргинов отыграл у Вязовича 48 секунд, но остался на втором месте в общем зачёте грузовиков.

«Пока не знаю, с чем связана проблема с коробкой передач. Понимали, что теряем в темпе, но главное, что автомобиль тянул и добрался до финиша. На бивуаке механики починят грузовик, завтра он будет как новый. Впереди ещё один день, приложим все усилия, будем бороться до конца», — приводит слова Каргинова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».