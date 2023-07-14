В «КАМАЗ-мастер» рассказали, что помешало Каргинову отыграть время у Вязовича

Андрей Каргинов, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», прокомментировал выступление на восьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь».
Каргинов с самого начала этапа взял высокий темп и стремительно отыгрывал отставание от экипажа команды «МАЗ» под руководством Сергея Вязовича, но на финишном отрезке этапа грузовик Каргинова испытал проблемы с коробкой передач. По итогам этапа Каргинов отыграл у Вязовича 48 секунд, но остался на втором месте в общем зачёте грузовиков.
«Пока не знаю, с чем связана проблема с коробкой передач. Понимали, что теряем в темпе, но главное, что автомобиль тянул и добрался до финиша. На бивуаке механики починят грузовик, завтра он будет как новый. Впереди ещё один день, приложим все усилия, будем бороться до конца», — приводит слова Каргинова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».
- 14 июля 2023
-
21:23
-
20:44
-
20:01
-
19:19
-
19:08
-
18:36
-
17:20
-
16:53
-
16:21
-
16:12
-
15:21
-
14:40
-
13:57
-
13:51
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
12:02
-
11:29
-
10:56
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:42
-
01:01
-
00:12
- 13 июля 2023
-
23:03
-
22:41
-
22:00
-
20:57
-
20:01
-
19:12
-
18:15
-
17:42
-
16:45