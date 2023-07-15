Источник: экс-президент «Феррари» сделал многомиллионное вложение в «Астон Мартин»

Бывший президент «Феррари», итальянец Лука ди Монтедземоло сделал вложение в британскую компанию «Астон Мартин», сообщает издание PlanetF1 со ссылкой на журнал BusinessF1. По информации ресурса, ди Монтедземоло инвестировал в «Астон Мартин» $ 4 млн.

Причиной такого решения послужила вера итальянца в то, что стоимость «Астон Мартин», оцениваемого на фондовом рынке в $ 1 млрд, способна сравняться с «Феррари» ($ 35 млрд).

Сообщается также, что у ди Монтедземоло есть давние связи с действующим председателем совета директоров британской компании Лоуренсом Строллом. Ранее у «Феррари» было спонсорское соглашение с американским брендом одежды Tommy Hilfiger, одним из крупных спонсоров которого являлся Стролл.

На данный момент, после десяти этапов, «Астон Мартин» занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая 22 очка «Мерседесу». В личном зачёте пилотов Фернандо Алонсо также располагается на третьей строчке, а Лэнс Стролл – восьмой.