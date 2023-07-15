«Альпин» сказала больше не приходить». Кларксон иронично высказался о ГП Великобритании

Звёздный британский телеведущий Джереми Кларксон иронично высказался о посещении им Гран-при Великобритании, прошедшем с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.

«На прошлых выходных я отправился со своей командой «Альпин» на Гран-при Великобритании, и, несмотря на наличие меня как талисмана, для них это была не лучшая гонка. Одна машина сломалась, а одна была отправлена Лэнсом Строллом в отставку.

Позже я написал, что хотел бы сказать спасибо за гостеприимство, на что получил ответ с просьбой больше никогда присоединяться к ним. Возможно, мне следует предложить свои услуги талисмана «Ред Булл», – написал Кларксон в рамках колонки The Sun.

Напомним, победителем Гран-при Великобритании стал двукратный чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».