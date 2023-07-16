«Я стремился к этому с 10 лет». Сайнс назвал лучший момент в карьере
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс назвал лучший по его мнению момент в своей профессиональной карьере. Им стала победа на Гран-при Великобритании 2022 года, первая и пока единственная для Сайнса в Формуле-1.
«Это означало для меня всё — ведь это было то, за чем я гнался много-много лет, с тех пор как мне исполнилось десять.
Я хотел попасть в Ф-1, чтобы побеждать, и победа в составе «Феррари» в таком месте, как Сильверстоун, была просто невероятной. Конечно, это лучший момент в моей жизни и в карьере. Монца, Испания и Монако – вот те места, где я также хотел бы победить за «Феррари», – приводит слова Сайнса издание Daily Espress.
После десяти этапов Сайнс занимает пятое место в личном зачёте пилотов. Его напарник Шарль Леклер – седьмой.
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