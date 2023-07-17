Съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом приостановлены

Съёмки нескольких крупных голливудских кинопроектов, в том числе фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли, были приостановлены из-за забастовки голливудских актёров. Об этом информирует NBC News.

По словам источника, близкого к производству киноленты о Формуле-1, «на данный момент все съёмки прекращены»; «Брэду действительно нравилось, но он определённо очень лояльный член профсоюза». Пока у фильма нет официальной даты выхода.

Недавно стало известно, что актёрская гильдия США SAG-AFTRA (насчитывает 160 тысяч человек) присоединилась к забастовке, которую ранее уже начали сценаристы. Обеспокоенность актёров вызывает чрезмерное использование искусственного интеллекта. Кроме того, в списке требований значится повышение гонораров.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?