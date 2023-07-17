Росберг сказал, почему «Ред Булл» может не выиграть все Гран-при сезона

Чемпион мира немец Нико Росберг оценил шансы команды «Ред Булл» одержать победу во всех гонках нынешнего сезона.

«Похоже, что «Ред Булл» способны на это, однако проблема заключается в том, что сейчас у них есть только один гонщик, способный побеждать. Перес постоянно отстаёт из-за проблем. Так что это будет непростая задача», – приводит слова Росберга издание GPblog.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 156.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 137.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 121.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 82.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 74.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.

9. Ландо Норрис («Макларен») — 42.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.