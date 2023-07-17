Серхио Перес признал, что не сможет победить Ферстаппена в этом сезоне Формулы-1
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что в качестве главной цели в нынешнем сезоне видит завоевание второго места.
«Сейчас я счастлив и с оптимизмом смотрю вперёд. Моя цель — занять второе место в чемпионате в нынешнем сезоне», — приводит слова Переса GrandPX.news.
В настоящий момент Перес занимает второе место в таблице общего зачёта пилотов нынешнего сезона Формулы-1, имея в активе 156 очков. Возглавляет рейтинг его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 255 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (137 очков), представляющий «Астон Мартин».
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
Ранее по поводу выступлений Серхио высказался известный российский комментатор Алексей Попов.
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