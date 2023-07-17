Путин: «Шёлковый путь» прочно вошёл в календарь престижных международных автогонок

Президент России Владимир Путин высказался о ралли-рейде «Шёлковый путь», который завершился 15 июля.

«Приветствую вас на торжественном мероприятии, посвящённом завершению ралли «Шёлковый путь». Отмечу, что эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автоспорта. Финиш ралли в самом центре российской столицы — всегда яркое, красочное событие, которое привлекает неподдельный интерес жителей и гостей Москвы. Хочу поблагодарить организаторов «Шёлкового пути» и поздравить победителей и участников гонок.

За вашими плечами сложнейший маршрут на территории 13 регионов России. Вы достойно проявили себя в упорной, напряжённой, честной борьбе. Желаю вам удачи и покорения новых вершин в спорте», — приводит слова Путина «Матч ТВ».