Вассёр: «Феррари» может рассчитывать на поул-позицию в Венгрии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля в Модьороде.

«Я могу сказать, что мы будем лучше в медленных поворотах и 90-градусных поворотах, чем в больших. По крайней мере, это то, что мы наблюдали до сих пор. Мы можем рассчитывать на поул-позицию. Однако ключевым фактором станет ветер», – приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 156.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 137.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 121.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 82.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 74.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.

9. Ландо Норрис («Макларен») — 42.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.