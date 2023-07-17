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Вассёр: «Феррари» может рассчитывать на поул-позицию в Венгрии

Вассёр: «Феррари» может рассчитывать на поул-позицию в Венгрии
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля в Модьороде.

«Я могу сказать, что мы будем лучше в медленных поворотах и 90-градусных поворотах, чем в больших. По крайней мере, это то, что мы наблюдали до сих пор. Мы можем рассчитывать на поул-позицию. Однако ключевым фактором станет ветер», – приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 156.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 137.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 121.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 82.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 74.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.
9. Ландо Норрис («Макларен») — 42.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

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