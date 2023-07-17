Вассёр: Леклер способен на исключительные вещи, иногда непонятно, как он что-то делает
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о пилоте команды монегаске Шарле Леклере, отметив его сильные качества.
«Леклер способен на исключительные вещи. Иногда он делает что-то, и непонятно, откуда это берётся. Шарль – это гонщик, который всегда думает о победе. И мы видели в определённых ситуациях, как он излишне усердствовал и пытался компенсировать недостатки стратегии агрессией и риском ошибки.
Моя задача заключается в том, чтобы направить его в правильном направлении. Если у нас есть машина для второго места, то мы должны занимать соответствующее место. Конечно, нужно смотреть и на то, что происходит впереди», – приводит слова Вассёра Motorsport Italia.
Ранее Леклер ответил, не потерял ли он доверие к стратегам «Феррари».
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