Даниэль Риккардо: осознаю, что у болида «Альфа Таури» будут ограничения

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от дебюта за рулём нового болида. Риккардо выйдет на трассу Гран-при Венгрии в качестве боевого пилота команды.

«Машина будет такой, какая она есть. Я собираюсь просто управлять ей и работать. Не хочу относиться к автомобилю чересчур предвзято.

Я осознаю, что у машины будут свои ограничения. Уверен, что ей просто в целом не хватает прижимной силы и тому подобное. Но я думаю, что если машина будет казаться сбалансированной – возможно, у неё не будет такого сцепления с дорогой, как у болида «Ред Булл», за рулём которого я работал несколько дней назад, – то я смогу работать с этим.

Я с нетерпением жду возможности поработать над развитием болида, используя свой опыт. В конце концов, думаю, на этапе в Будапеште главным будет просто выйти на трассу и повеселиться, стараясь чаще использовать левую ногу, чем правую, и хорошо провести время.

Ситуация немного напоминает то время, когда я впервые прокладывал себе путь в команду «Ред Булл». Так и было: «Если ты добьёшься результата, мы будем продолжать давить на тебя, давление возрастёт. Это действительно похожие ситуации.

Я знаю команду… В этом году было непросто финишировать в топ-10 и набрать очки, поэтому думаю, что, если бы мы смогли втащить эту машину в топ-10, это принесло бы всем удовлетворение и воодушевление», – приводит слова Риккардо Crash.net.