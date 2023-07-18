Вольф сказал, почему ждёт от «Мерседеса» хорошего выступления в Венгрии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля в Модьороде.
«Хунгароринг – трасса, сильно отличающаяся от Сильверстоуна. Будет интересно узнать, как наши последние обновления покажут себя в длинных и медленных поворотах. У нас хорошие воспоминания о Венгрии.
В прошлом году Джордж завоевал здесь первый поул в Формуле-1, а команда добилась двойного подиума. Также во время этой гонки мы отметим десять лет с тех пор, как Льюис одержал с нами первую победу. Надеюсь, мы покажем ещё один хороший результат. Мы хотим развить импульс, полученный в Сильверстоуне, и дать соперникам бой», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
Напомним, действующим победителем Гран-при Венгрии является голландец Макс Ферстаппен.
- 18 июля 2023
-
20:12
-
19:00
-
18:54
-
18:17
-
18:00
-
16:53
-
16:34
-
15:56
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
13:57
-
12:58
-
12:36
-
12:16
-
11:44
-
10:50
-
10:39
-
10:13
-
10:03
- 17 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:09
-
22:49
-
22:37
-
22:26
-
21:55
-
20:45
-
20:09
-
19:49
-
19:33
-
18:52
-
18:33
-
18:13
-
17:50