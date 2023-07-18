Вольф сказал, почему ждёт от «Мерседеса» хорошего выступления в Венгрии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля в Модьороде.

«Хунгароринг – трасса, сильно отличающаяся от Сильверстоуна. Будет интересно узнать, как наши последние обновления покажут себя в длинных и медленных поворотах. У нас хорошие воспоминания о Венгрии.

В прошлом году Джордж завоевал здесь первый поул в Формуле-1, а команда добилась двойного подиума. Также во время этой гонки мы отметим десять лет с тех пор, как Льюис одержал с нами первую победу. Надеюсь, мы покажем ещё один хороший результат. Мы хотим развить импульс, полученный в Сильверстоуне, и дать соперникам бой», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, действующим победителем Гран-при Венгрии является голландец Макс Ферстаппен.