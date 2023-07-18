Ландо Норрис назвал оптимальное число Гран-при в сезоне Формулы-1

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис назвал, по его мнению, оптимальное число Гран-при в сезоне Формулы-1.

«Я бы сказал, что 24 этапа это много. Если бы мне нужно было назвать идеальное число, то оно, вероятно, было бы близко к 20-ти. Но существует так много трасс, которые люди хотели бы посетить…

Зак [Браун] несколько раз говорил о том, что 20 – хорошее число, в том числе для механиков, инженеров, всех, кто путешествует, поскольку они находятся вдали от семей так много дней, дольше, чем пилоты, поэтому им приходится сложнее», – приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Ранее новичок «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо высказался о сравнении Норриса с голландцем Максом Ферстаппеном.