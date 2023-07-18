Ваулз — об эксперименте с распределением шин: я остаюсь открытым к новым идеям

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о проведении эксперимента с альтернативным распределением шин, который пройдёт в рамках квалификации Гран-при Венгрии.

«Идея была передана в Спортивный комитет ещё два года назад. Она хорошая, но я не уверен, к чему это приведёт. Всегда есть небольшое беспокойство, когда ты немного отстаёшь от других. Будет ли так же легко заставить работать жёсткие шины?

Но желание попробовать новое — это именно то, почему мы это делаем. Мы не уверены в том, каковы будут итоговые результаты, и насколько сильно это будет влиять.

Во многих отношениях будут положительные моменты. На жёсткой резине в первом сегменте вы сможете проехать не только один круг, но и несколько, так что вы увидите больше пройденных кругов.

Вероятно, это положительно для спорта, но увеличит ли это отставание или сделает его более предсказуемым? Я не уверен, именно поэтому мы и хотим испробовать этот формат.

Я остаюсь открытым к новым идеям, и это может задать новый вектор развития», — приводит слова Ваулза Racingnews365.

Гран-при Венгрии пройдёт с 21 по 23 июля.